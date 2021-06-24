Глава государственной таможенной службы с 2009 по 2011 год Анатолий Макаренко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, кто должен декларировать свои доходы.

“Могут все декларировать свои доходы, кроме чиновников, которые работали на государственной службе с 1 января 2010 года. Декларировать необходимо как денежные средства, так и активы. Будь то ценные бумаги, металлы, недвижимость. Декларировать могут как резиденты, так и нерезиденты. Ставка для резидента 5%, то есть, ты положил, условно говоря, эту сумму, с этой суммы у тебя 5% государство возьмет. Для нерезидентов или имущество когда находится за рубежом — 9%”, - сказал Анатолий Макаренко.

Он отметил, что он бы делал одну минимальную ставку, поскольку в успешных странах с хорошей налоговой культурой не всегда получалось с первого раза внедрить налоговую амнистию.

“Есть огромный риск… Недоверие. Именно тот класс, на кого должна быть рассчитана амнистия, основная масса: граждане, средний, мелкий бизнес — я не думаю, что он побежит сразу в банки показывать свои деньги. Недоверие, нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне. Есть проблемы… В законе я не нашел каких-либо карательных мер и не внесены изменения в определенные процессуальные наши кодексы, криминальный кодекс и так далее. То есть, ты не амнистировался — преследования не будет. Естественно, будет проблема с использованием средств наличных”, - добавил Макаренко.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что украинский бюджет наполняется из двух источников: это внешние заимствования и повышение налогов.

Также Politeka сообщала, что Томенко заявил, что политики должны сдать всю наличку в государственные банки.



