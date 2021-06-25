Когда человек кладет деньги на депозит, он их декларирует и уплачивает налог, где гарантия того, что на следующий год не надо будет платить этот налог ежегодно? На этот вопрос попытался ответить эксперт по социальной политике Андрей Павловский журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«В нашей стране абсурд заключается в том, что власть фактически принуждает человека к двойному налогообложению. Человек работал, делал денежные сбережения, платил из этих денег налоги, клал на депозит, человек платил налог на депозит, а потом ему говорят: заплати налог еще в 5%», - акцентировал он.

Павловский считает, что власть забирает у тебя налог два раза, сначала по заработной плате, а затем еще и из банка за то, что у тебя такие деньги есть вообще. Получается, что процент налогообложения иногда может быть больше процента по депозиту, считает он, при таких условиях становится не выгодным вообще работать с банковской системой.

«Тем более банки сейчас сами по первому требованию должны докладывать на своего клиента в налоговые органы. Теперь у людей проблема положить деньги в банк, если вы приносите больше соответствующей суммы, то банковские работники из вас все жили вытянут, чтобы принести кучу разных справок. Надо доказать как-то их легальность, то есть человек подумает, махнет рукой и снова спрячет деньги под матрас», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала по словам Толкачева, что квалифицированных специалистов в Украине становится все меньше.

Также ранее Завальнюк рассказывала, что министерство юстиции своим приказом усложнило жизнь должникам.