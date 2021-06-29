Политолог Руслан Бизяев в программе Любови Завальнюк «Суть событий» рассказал, вырастет ли цена на газ в следующем отопительном сезоне. По словам эксперта, следует ожидать точного повышения на 10-15%, а в худшем раскладе – на 30%.

«Сейчас точно никто точно не скажет, в каком диапазоне они поднимутся. Цифра 10-15% – это уже реальность, а осенью, учитывая совокупность факторов, то есть запасы газа, цена на сбытовом рынке и стоимость доставки, я думаю, мы можем говорить о трети», - отметил Бизяев.

По словам эксперта, цена на газ точно вырастет на 10-15%, но учитывая нынешние тенденции к повышению цены, на треть надо быть готовым, потому что цены на разные услуги по транспортировке и на другие аспекты растут.

«По состоянию на конец прошлого года в Офисе президента лежал интересный проект, согласно которому облгазы должны были быть национализированы и переданы на баланс областных советов. Весной этот проект был заморожен», - подчеркнул эксперт.

Как отметил политолог, будет ли этот законопроект разморожен – неизвестно, но введение санкций против некоторых олигархов, по мнению эксперта, это начало этого процесса. По словам Бизяева, при реализации этого проекта все проблемы отопительного сезона будут лежать на местных властях, а это, по его словам, им не надо.

Напомним, Politeka публиковала слова Бизяева, что сейчас нужно очень быстро перезагружать диалоги.

Ранее Politeka распространяла оценку Бизяева о замораживании конфликта на Донбассе: Осенью будет определенный дедлайн.



