Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о возможных нововведениях в коммунальной сфере и объяснила, почему отказ от установления счетчиков газа вредит украинцам и государству

«Суммы в платежках украинцев за отопление и водоснабжение будут уменьшаться. Фишка нововведения в том, что все будет зависеть от наличия или отсутствия в составе тарифов затрат на установку домовых счетчиков воды и тепла. За счет ликвидации дополнительных платежей украинцы смогут платить за тепло и водоснабжение меньше, если правительство примет соответствующий законопроект», - рассказала Завальнюк.

Но, отмечает журналистка, это пока только в планах на ближайшее будущее, а пока реалии нашей жизни совсем другие. Она добавила, что до сих пор около 2 млн украинских домохозяйств, использующих в быту природный газ и не имеют счетчиков ­– они платят по нормам потребления, а потому часто переплачивают.

«К тому же это идет вразрез с законодательством, по которому потребителей, у которых нет счетчиков, после 1 января 2023 года будут отключать от газоснабжения. Украина – единственная страна в Европе, которая не имеет 100% индивидуального учета природного газа. Это вызывает кучу неудобств. Во-первых, переплачивают потребители: даже при минимальном потреблении 1-2 кубометра в месяц они вынуждены платить за большие объемы», - говорит Завальнюк.

Другое неудобство, по ее словам, возникает уже для поставщиков газа и государства в целом: если точно не известно, сколько газа потребляет население, то нельзя спрогнозировать, какие запасы газа нужно делать, например, перед отопительным сезоном. Более того, отмечает журналистка, когда нет данных о том, сколько в среднем конкретному потребителю нужно газа на сезон, государство не может правильно рассчитать объем возможных льгот, и это мешает предоставлять те же субсидии более адресно и в нужных объемах.

«Как накажут, если не позволить установить счетчик? Все просто: нежелающих платить по данным счетчика будут переводить на сверхдорогой тариф. Тем самым «мотивируя» потребителя на установку. Но позволю себе снова повторится, что идея опустить суммы коммунальных в наших с вами платежках очень актуальна для нынешней власти. С одной стороны, люди не могут потянуть высокие тарифы, с другой – рост цен на газ и, соответственно, на тепло и горячую воду – неизбежен», - заявила Завальнюк.

Ранее Завальнюк рассказала, что для 85% домохозяйств жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически.

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