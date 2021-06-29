В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике и экономике Олег Пендзин рассказал, что на сегодняшний момент в Украине существует солидарная система начисления пенсий.

«Это значит, что работающий человек каждый месяц платит социальный взнос 20% в Пенсионный фонд. То есть сегодняшний пенсионер содержится за счет платежей работающего человека. В Украине сейчас 20 миллионов людей, находящихся в трудоспособном возрасте, а единый социальный взнос, который является наполнителем Пенсионного фонда, платят 11,5 миллионов людей», - сказал он.

Пендзин рассказал, что на сегодняшний день зарегистрировано 12,5 миллионов пенсионеров, то есть на одного работающего приходится более одного пенсионера. Поэтому мы имеем прямой дефицит Пенсионного фонда ежегодно 18 – 20 миллионов гривен, подчеркнул он, а бюджет каждый год дотирует Пенсионный фонд более чем на 200 миллиардов гривен, поэтому на данный момент не хватает денег, чтобы обеспечить пенсии в пределах солидарной пенсионной системы.

«Средняя пенсия на сегодняшний день составляет 3 400 гривен, а прожиточный минимум, который обеспечивает физиологическое выживание человека в течение месяца, по данным, которые предоставляет Минсоцполитики, составляет 4 500 гривен в месяц. Из этого можно сделать вывод, что пенсионер, получающий среднюю пенсию, не имеет средств, чтобы обеспечить свое физиологическое выживание», - резюмировал он.

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