Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал, ждёт ли Украину повышение тарифов. По его словам, в мире растет цена на энергоносители, а в украинских газохранилищах накоплено мало газа, поэтому следует ожидать рост тарифов, по его словам, минимум на 30%.
«Ситуация в стране остается тяжелой. До конца года планируется повышение тарифов минимум на 30%. Уже сейчас цены на энергоносители, особенно на газ, выросли в разы по сравнению с предыдущим годом. Растет цена на топливо и на все остальные энергетические продукты», - отметил Бортник.
По словам эксперта, сейчас идет мировая тенденция подорожания всех видов энергоносителей. По его словам, это коснется и Украины – тарифы вырастут в цене.
«В газохранилищах Украины накоплено рекордно минимальное количество газа, поэтому уже осенью власть столкнется с тарифными проблемами. Как их решить без решения вопроса импортного паритета?», - подчеркнул Бортник.
Как отметил политолог, вопрос повышения тарифов без пересмотра соглашений и формул регулирования нашего рынка – не решить. По мнению Бортника, без кардинальной реформы энергетического сектора нас будет ожидать рост тарифов и политический кризис как следствие.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Тина Кароль больно грохнулась на съемках, кадры уже в Сети: "Я не могу так..."
Молодая жена Павлика показала, как изменилась жизнь с рождением ребенка: «Я кормлю Мишу, а муж…»
Полякова в красном купальнике показала свои "увеличенные" прелести: появилось видео в бассейне
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Напомним, Politeka публиковала слова Бортника: Не знаю ни одного олигарха, который финансирует напрямую партии или принимает участие в приватизации.
Ранее для Politeka Бортник рассказал, почему Стерненку дали 1 год условно.