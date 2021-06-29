Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал, ждёт ли Украину повышение тарифов. По его словам, в мире растет цена на энергоносители, а в украинских газохранилищах накоплено мало газа, поэтому следует ожидать рост тарифов, по его словам, минимум на 30%.

«Ситуация в стране остается тяжелой. До конца года планируется повышение тарифов минимум на 30%. Уже сейчас цены на энергоносители, особенно на газ, выросли в разы по сравнению с предыдущим годом. Растет цена на топливо и на все остальные энергетические продукты», - отметил Бортник.

По словам эксперта, сейчас идет мировая тенденция подорожания всех видов энергоносителей. По его словам, это коснется и Украины – тарифы вырастут в цене.

«В газохранилищах Украины накоплено рекордно минимальное количество газа, поэтому уже осенью власть столкнется с тарифными проблемами. Как их решить без решения вопроса импортного паритета?», - подчеркнул Бортник.

Как отметил политолог, вопрос повышения тарифов без пересмотра соглашений и формул регулирования нашего рынка – не решить. По мнению Бортника, без кардинальной реформы энергетического сектора нас будет ожидать рост тарифов и политический кризис как следствие.

Напомним, Politeka публиковала слова Бортника: Не знаю ни одного олигарха, который финансирует напрямую партии или принимает участие в приватизации.

Ранее для Politeka Бортник рассказал, почему Стерненку дали 1 год условно.