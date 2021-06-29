Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, каким образом Украина может стать полезна. По его словам, всё в мире крутится вокруг того пользуются тобой или нет, и та же ситуация со странами – Украина должна быть выгодна, чтобы ею пользовались, тогда здесь, по мнению эксперта, жизнь станет лучше.

«Украина должна побыть мировой эгоисткой немножко, поработать ради себя: в этом всемирном потоке товаров, денег и людей втянуть в себя максимальное количество товаров, денег и людей. Эти блага построят совершенно другое государство в 21-22 веке. Если сюда кинутся деньги со всего мира, то они построят здесь стоэтажные небоскрёбы, и мы будем жить в совершенно другой стране», - отметил Балашов.

Как отметил Балашов, если добиться поступления денег из всемирного потока в Украину, то это позволит задержать всех наших потомков здесь, а сейчас, по словам эксперта, все стремятся наоборот выехать из страны.

«Тобой пользуются вообще в этом мире? Пользование твоими знаниями – это оплата тебе. Если ты находишься на территории, где тобой не пользуются, то ты на самом деле в общественно-экономических отношениях не участвуешь. И в данной ситуации Украина – настолько маленькая экономика 150 млрд долларов ВВП, что нами не пользуются, но мы и не производим ничего», - подчеркнул Балашов.

По словам эксперта, на территории Украины для иностранных капиталов должна быть выгода, ведь это единственное условие, которое предполагает, пойдут сюда деньги или нет. Как отметил Балашов, Украина может принять на своей территории налог на вхождение иностранного капитала ниже 15%, тогда корпорации пойдут сюда.

Напомним, Politeka публиковал слова Балашова о СССР: Я вообще не понимаю, как он дотянул до 1991 года .