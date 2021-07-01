Российский экономист, политик и бизнесмен Дмитрий Некрасов эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, какая ситуация с инфляцией активов в Российской Федерации.

“Инфляция активов. Мы ее наблюдаем уже давно. И она наблюдается после провала 2008 года. Мы видим постоянно восходящий тренд, который с коронавирусом скорее усилился, нежели ослабился. Там было короткое падение, потом все опять пошло в рост. Потому что в эпидемию еще сложнее потреблять. У тебя деньги капают, все равно все финансовые активы и просто активы сосредоточены в верхней группе. И, соответственно, им надо во что-то это вложить”, - сказал Дмитрий Некрасов.

Он отметил, что в это время нет альтернатив, поскольку государственные бонды отрицательные.

“У тебя положительные ставки по государственным облигациям начинаются с двадцатилетних облигаций… В большом количестве стран облигации минусовые. Ставки в банках нулевые или минусовые. А вообще на конец 2020 года, в облигациях, которые были с отрицательной доходностью, было 18 трлн долларов. То есть, там если примерно считать, то только за год кредиторы по-сути заплатили должникам порядка 20 млрд долларов за то, что дали им в долг. Это только по облигациям, мы сейчас вообще банки не берем”, - добавил Некрасов.

По его словам, в этих условиях лучше покупать квартиры, которые снизились в цене.

“Что угодно. Bitcoin, картины. Предметы искусства растут вообще совершенно сумасшедшими темпами по цене. Соответственно, эти вещи — они разгоняются. Но по большому счету, для государства проблемой является только потребительская инфляция. Инфляция сырьевых и базовых товаров, конечно, влияет на потребительскую, но это цикличные вещи”, - подчеркнул экономист.

Как сообщала Politeka, Некрасов отметил, что всегда во всем мире на разных рынках происходит разное движение товаров.

Также Politeka сообщала, что экономист заявил, что повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития.