Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о росте цен на газ и о том, какая новая статья расходов может появится в коммунальных платежках украинцев

«Платежки снова изменятся, а вернее вырастут цены и появится новая статья расходов. Теперь мы будем платить за газ по трем статьям расходов. Соответственно суммы будут не маленькие. Новость о новых платежках за газ сообщил руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Андрей Никончук», - рассказала журналистка.

Завальнюк разъяснила, что теперь украинцы могут начать получать новые, а если быть точнее, то уже третьи по счету бумажки за газ: придется оплачивать не только доставку, но и ремонтные работы в случае возникновения неисправностей и неполадок в газовой сети.

«Как сообщают эксперты, стоимость обслуживания сетей должен определить Кабинет министров Украины. Изменения в законе выглядят таким образом, что обслуживание внутридомовых сетей теперь возложена на субъект распределения газа, то есть на компании, обслуживающие внешне домовые сети», - рассказала журналистка.

По ее словам, теперь такие компании будут выставлять счета за ремонт потребителям, то есть владельцам домов, куда проведен газ. Она отметила, что есть предписание, что в случае, если стоимость такой услуги не устроит потребителя, то он может выбрать другую компанию, однако следует понимать, что там тоже придется платить.

«Если в доме неполадки газопровода или есть проблемы с подачей газа их же стараются устранить чем побыстрее? Это в первую очередь вопрос безопасности. Жильцы многоэтажек не будут собираться на собрании и решать, где можно и нужно заказать услугу дешевле. Они будут действовать быстро и платить по факту за выполнение работы», - говорит Завальнюк.

Напомним, Завальнюк назвала категории граждан, которым отстрочили надбавки к пенсиям.

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