Политический эксперт Виталий Романченко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, как будет развиваться дальше ситуация с рынком земли.

“Запуск очень ограниченной формы рынка. Но все-таки, это запуск, и запуск в концепции свободной продажи. Свободного рынка земли. Я сразу скажу, что я сторонник того, что рыночные отношения в обороте земли сельскохозяйственного назначения — они должны присутствовать. Но проблема в том, что из всех тех вариантов проведения рыночной реформы, которые можно было выбрать, Украина выбрала наихудший”, - сказал Виталий Романченко.

Он отметил, что украинцы почувствуют, что рынок земли запустился, когда увидят, как поменяются цены на продукты питания.

“Первое, что мы увидим, это то, что цена стоимости земли отобразится в цене на продукты питания. Потому что если аграрий купил землю, он хочет как-то компенсировать свои затраты. Как он может компенсировать — повысив стоимость своей продукции”, - добавил эксперт.

По его словам, также помимо запуска рынка земли будут приняты и другие законопроекты для его обслуживания. В частности, это может привести к повышению налогов.

“Хотят проголосовать (законопроект номер, — ред.) 5600. Он подразумевает, что будет введено дополнительное налогообложение для разных категорий, но и в том числе для людей, которые владеют этой землей. Причем, порог вот этого владения — он существенно понижен. До пол гектара в законе указано. То есть, многим паевикам, многим маленьким фермерам, которые сегодня работают на земле, может стать просто экономически невыгодно содержать землю”, — отметил Романченко.

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