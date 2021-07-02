В программе «Субъективно с Яникой Мерило» основатель YouControl Сергей Мильман сообщил об угрозах, которые он получал через сервис.
Как рассказывает Мильман, угрозы через сервис поступали буквально с первого же месяца его публичной работы, с 2015 года. Но он отмечает, что тогда украинское общество, очевидно, не было готово к YouControl. «И об этом можно было судить по количеству и частоте угроз, которые мы получали по телефону», - говорит эксперт.
Тем не менее, сегодня он отмечает определенный прогресс в обществе, ведь количество угроз уменьшилось с 1 на неделю до 1 в квартал. Попутно Мильман и рассказывает, какие примерно это были угрозы: «"Я проиграл тендер, сейчас приеду" или уже звонили адвокаты – такое происходит и до сих пор».
Также гость программы рассказывает, что раньше компании пытались спасти свою репутацию, удалив судебное решение или деперсонифицировав компании в судебных реестрах. Чтобы не быть голословным, Мильман называет точные данные: в конце 2018 года в реестре собралось 1,5 млн скрытых судебных решений.
Но основатель YouControl подчеркивает, что с появлением сервиса это стало невозможным. «Например, Бигус проводит расследование в сфере «оборонки», и судебные решения магическим образом исчезают. Но они исчезают в судебном реестре, и при этом сохраняются в YouControl», - приводит он пример. Кроме этого сервиса, отмечает Мильман, существуют еще подобные, то есть теперь просто так убрать судебное решение навсегда не удастся.
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Напоминаем, Мильман рассказал о пользователях сервиса YouControl.
Ранее Politeka сообщала о том, что Мильман заявил, что данным YouControl можно доверять больше, чем официальным реестрам.