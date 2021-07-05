В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по работе ЖКХ Олег Попенко рассказал, что ни одна реформа ЖКХ ни в одной стране не была проведена за счет потребителя.

«Пока власть не поймет это и пока не будут созданы дополнительно новые льготные программы кредитования для замены оборудования на ТЭЦ и ТЭС, замены энергосетей в Украине, то попытки переложить все реформы в энергетике на потребителей не приведут к желаемому результату», - подчеркнул он.

Попенко заявил, что при этом мы должны разделить на то, что у нас есть частный рынок, государственный рынок и есть коммунальная сфера электроэнергетики. В частной сфере ТЭС находятся в частных руках. Есть ТЭЦ, большинство из которых находятся в коммунальной сфере, подтвердил он, то есть они находятся в собственности органов местного самоуправления, и у нас есть государственные ГЭС и АЭС.

«Все они имеют разную специфику, но мы в принципе можем сказать, что в Украине энергетика находится в глубоком кризисе и очень тяжелом состоянии. Практически вся она требует капитального ремонта и с этого надо начинать, а денег, которые заложены в тарифе, не хватает на проведение капитального ремонта», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что пенсионерам в Украине самостоятельно выжить на минимальную пенсию без помощи детей невозможно.

Также ранее Попенко рассказывал, что когда мы говорим о новых тарифах на общественный транспорт, мы не понимаем, куда эти средства пойдут.



