Директор Национального института стратегических исследований, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал о важности развития экономики. По мнению эксперта, без развития экономики, развития обороны быть не может.
«Мы вступим в НАТО, только когда мы будем способны защитить себя сами. Очень важное направление нашего вступления в НАТО – это не внедрение стандартов, а увеличение военных и оборонных возможностей с учетом стандартов НАТО», - отметил Литвиненко.
По мнению эксперта, в Украине очень ограничены ресурсы. По словам Литвиненко, Украина одна из самых бедных стран Европы и также в Украине огромный теневой сектор, который не платит налоги, а оборонный сектор может финансироваться только из официального сектора экономики.
«У нас на армию 3,2-3,3%. Исходя из того, что ВВП 150 млрд долларов, мы получаем 7,5-8 млрд долларов на весь сектор безопасности. У поляков более 12 млрд, при менее 2%. Если мы не обеспечим развитие экономики – обеспечить безопасность невозможно. Но даже те ресурсы, которые имеются у нас, мы не всегда эффективно используем», - подчеркнул Литвиненко.
По словам эксперта, Украине нужен четкий план развития экономики и приоритизация, чтобы развиваться в самом необходимом направлении. По мнению Литвиненко, Украине нужно развивать самые эффективные аспекты обороны, совершенствовать те вещи, которые нельзя показать на параде, но улучшающие оснащение воинов.
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