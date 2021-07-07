В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк политический эксперт Виталий Романченко рассказал, что семьдесят процентов территории Украины – это сельскохозяйственная земля, из них сорок процентов – это чернозем.

«Максимальная цена, на которую сейчас ориентируют рынок земли, это две с половиной тысячи долларов за гектар. Например, в Польше в среднем цена за гектар стоит десять тысяч долларов, в Австрии сорок две тысячи за гектар, а в Германии тридцать две тысячи за гектар. Самая дорогая земля в Европе стоит в Нидерландах и доходит до восьмидесяти пяти тысяч за гектар», - рассказал он.

Романченко сказал, что такая дешевая цена на украинскую землю вытекает из двух факторов, первый из них – это несформированный рынок земли, который за одну ночь не формируется, а это длительный процесс, который будет выстраиваться не менее двух лет. Вторым фактором является то, считает он, что не известно, готов ли украинский предприниматель покупать землю в связи с отсутствием оборотных средств.

«Самое главное не надо забывать, что только на рынок попадает огромное количество товара, то по законам рыночной экономики, когда есть очень много предложений, цена падает. Поэтому цена на землю в Украине скорее всего будет снижаться. Украинское общество, около 60%, негативно относится к продаже земли вообще и около 80% негативно относится к продаже земли иностранцам», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что людей подталкивают к тому, чтобы они продавали свою землю.

Также ранее для Politeka Павловский рассказывал, как могут забрать землю у фермеров.



