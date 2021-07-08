В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт экономических наук Андрей Длигач рассказал, что Украина имеет проблемы с привлечением денег для уплаты внешнего долга кредиторам.

«Украина часть своего бюджета тратит на оплату внешних долгов, то есть те налоги, которые мы собираем, частично выплачиваем в виде процентов или погашение тех долгов, которые Украина набрала в разные периоды своей жизни, потому что мы рассчитываемся за многие годы этих кредитов. И на самом деле Украина понабирала очень большое количество кредитов еще до Революции Достоинства»», - рассказал он.

Длигач сказал, что большое количество стран в мире получает дешевые кредиты, а в Украине сейчас с этим возникли проблемы, потому что, к сожалению, Украина взяла себе за правило уже очень много лет обманывать наших партнеров. Мы привыкли в определенной степени, что государство обманывает нас как граждан, считает он, но обманывать инвесторов, доноров и внешних партнеров – это фактически рубить дерево, на котором ты сидишь.

«Что произошло, Украина для того, чтобы сотрудничать с МВФ, берет на себя определенное количество обязательств. Нас часто пугают, что МВФ - это какая-то организация, созданная, чтобы поработить страну, но хочу напомнить, что МВФ создана как организация ООН и сейчас 190 стран в мире являются участниками МВФ, то есть одновременно донорами и получателями помощи. И кредиты, предоставляемые МВФ, являются едва ли не самыми дешевыми в мире и при предоставлении кредитов МВФ ставит определенные условия», - подчеркнул он.

Длигач рассказал, что к условиям МВФ при предоставлении кредита является то, что банковская система в стране должна быть надежной и это условие в интересах общества, а когда есть внешнее воздействие на НБУ – это беспокоит МВФ. Украина много раз брала на себя обязательство создать реально действенную антикоррупционную инфраструктуру, подтвердил он, но у нас нет приговоров за коррупцию и это удивляет МВФ.

«Есть еще много требований, которые Украина не выполнила, и поэтому она не вызывает доверия у МВФ для предоставления кредитов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что власть пока пытается обойтись без помощи МВФ и очередного транша.

Также ранее Тытыкало рассказывал для Politeka, что надо вовремя реагировать, чтобы с вас принудительно не взыскали средства и не арестовали имущество.



