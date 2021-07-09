Для меня было шоком, когда я понял, что качество в международном понимании – это не просто лучшее что-то. Это точное соответствие твоим требованиям. Так заявил в программе «Субъективно с Яникой Мерило» генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный.

«Поэтому на самом деле, когда мы говорим о качестве, следовало бы сказать, какие у нас требования. И если мы говорим про Олю Полякову, которую хотят пригласить на концерт, - то на самом деле есть какой-то резон, почему ты хочешь именно Олю Полякову. Ну, например, потому что твоя аудитория наиболее к ней предрасположена. У тебя есть абсолютно конкретный показатель, как социологическое исследование твоей аудитории, ее предпочтения. И ты будешь предоставлять преференции тем предложениям, которые наиболее соответствуют вкусам твоей целевой аудитории. И вот такие требования в «Прозорро» можно использовать», - рассказывает он.

Задворный говорит, что «Прозорро» требует лучшего осознания самого себя: почему мне это нужно?

«Я же не просто хочу айфон себе купить, а потому что это – статусная вещь. Все эти вещи могут быть описаны. Если мы говорим о вещах, не связанных с обслуживанием (товары, компьютеры, телефоны), то у нас постоянно появляются новые функционалы, чтобы более тонко их настроить. Так, в этом году мы запустили закупку по жизненным циклам. Например, закупаем автомобиль и можем учитывать не только его стоимость, но и использование горючего, сколько раз его надо ремонтировать. И, соответственно, стоимость самого жизненного цикла посчитать», - объясняет эксперт.

По его словам, так же существуют неценовые критерии: срок поставки, стоимость доставки и тому подобное.

«И с этими вещами все почти полностью урегулировано в системе. Надо понимать, что в подавляющем большинстве случаев государство закупает очень простые вещи: фармацевтическая продукция, нефть, топливо, канцелярия, продукты питания», - рассказывает Задворный.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что манипуляции трейдеров-спекулянтов угрожают стабильной работе ТЭС .