Может ли система «Прозорро» применять против недобросовестных исполнителей Blacklist, рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило» генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный.

«Когда мы говорим об аудиторских фирмах, у нас есть понятие «большой четверки». У нас есть понятие «большой тройки» для консалтинговых компаний. На самом деле для многих отраслей Украины у нас такого понятия нет. Все компании вроде одинаково на рынке существуют. Хотя, возможно, это могло бы стать драйвером для определенной классификации компаний. Тогда можно было бы говорить об определенной классификации этих поставщиков и, соответственно, о доступе к государственным деньгам», - говорит он.

Будет создан Blacklist для поставщиков с отрицательной репутацией?

«Blacklist – это суперпопулярный вопрос. Скоро будет пять лет, как я работаю в «Прозорро», и у меня часто об этом спрашивают. Здесь, как всегда в государстве на руководящих должностях, ты не можешь выбирать между хорошим и плохим. Ты всегда балансируешь между двумя плохими решениями. Действительно, можно было бы не давать доступ к закупкам компаниям, которые не выполнили обязанности, которые, грубо говоря, кидают заказчиков. Но вопрос: а кто будет определять, что они кинули заказчиков?», - рассказывает Задворный.

«Начиная с 2020 года заказчик может сам определить, что он не получил надлежащего качества услуг, и он может создать этот Blacklist сам для себя. Он может сказать: «Нет, ты меня уже кинул, я с тобой уже не буду иметь никаких дел». Это квалификационное требование, юридически оно звучит как, типа, компании, в отношении которых были применены хозяйственные санкции. И это уже можно делать с прошлого года», - объясняет он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что манипуляции трейдеров-спекулянтов угрожают стабильной работе ТЭС .