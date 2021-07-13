Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, с какими проблемами при выходе на пенсию могут столкнуться украинцы. Одна из главных – недостаток стажа.

В частности, журналистка рассказала, что Министерство социальной политики призвало людей самостоятельно проверять свой стаж и контролировать фиксацию своей трудовой деятельности, чтобы минимизировать риски при выходе на пенсию. При этом, отметила Завальнюк, с 2028 года, чтобы выйти на пенсию, надо будет иметь 35 лет стажа — это, по ее мнению, очень большой промежуток.

«Вообще-то каждый человек, который платит ЕСВ, должен знать, на что ему рассчитывать при выходе на пенсию. Как минимум, это мотивирует работать официально и отчислять деньги в пенсионный фонд. Но на сегодня пенсия – индивидуальный продукт, и каждому она рассчитывается соответственно его заработкам и стажу. В министерстве говорят, что это великая победа пенсионной реформы. Но вот мне это вообще-то напоминает развод длинною в жизнь. И доверия у людей такая схема вообще не вызывает», - говорит Завальнюк.

Она отметила, что для граждан, которые вышли на пенсию до 2000 года, учитываются их зарплаты за тот период времени - там также есть свой коэффициент. Возможно, что будут брать в расчет и премии, полученные в тот период, но это все решается в индивидуальном порядке, поэтому, чтобы получить полную картину по своей пенсии, нужно обращаться в Пенсионный фонд, добавила журналистка.

«Нынешние пенсионеры – заложники непродуманной реформы, которая в действии показала, что государству безразличны проблемы тех, кто много лет работал на обеспечение жизнедеятельности государства сегодня. Как разорвать этот порочный круг – многим давно известно, но, видно, некоторым это не совсем выгодно. Вот и выходит, что платят у нас ЕСВ самые смелые оптимисты, а таких, как известно, всего 11 миллионов», - рассказала Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга рассказал о проблемах Пенсионного фонда .