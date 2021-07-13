О положении солидарной пенсионной системы в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказал Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

«Очень было хорошо, когда на 10 работающих приходился лишь 1 пенсионер. Система работала идеально, так как доходов ты получаешь много, а выплаты у тебя минимальные. Таким образом обеспечивается эффективная работа солидарной пенсионной системы», - считает Несходовский.

По его словам, в условиях, в которых сейчас Украина, в частности трудовая миграция, демография, теневая экономика - солидарная система сейчас в очень сложном, мягко говоря, положении.

«В результате у нас не хватает серьезно денег. Определенным образом от дефицита 195 млрд, который заложен на 2021 год, необходимо отделить те средства, которые не являются пенсией по возрасту. Очень часто финансируем мы якобы дефицит Пенсионного фонда, а с ним выплачиваются, например, пенсии по инвалидности, по потере кормильца и тому подобное. То есть выплаты, которые не связаны с тем, что человек накапливал суммы», - заявил Несходовский.

Он добавляет, что также есть пенсии таким категориям лиц, которые не платили взносов: военнослужащие, отдельные виды правоохранительных органов, и тому подобное.

«Есть люди, селяне, не платили страховые взносы. Если мы отделим эту часть, то окажется, что у нас не такой уж серьезный дефицит Пенсионного фонда, если мы будем брать пенсию по возрасту. Какую же необходимо проводить пенсионную реформу? Зависимость уплаченного страхового взноса от своей пенсии. Если ты накопил достаточный страховой взнос, можно выходить на пенсию раньше и обеспечивать себе ниже конечно уровень пенсии, но как минимум уже у тебя достаточно. Мы будем стимулировать людей платить в Пенсионный фонд за счет таких подходов», - добавил Несходовский.

Так же, по его словам, состоится брутизация заработных плат.

«На сегодняшний день пенсионный взнос за нас делает работодатель, мы даже не знаем, сколько и куда он платит и платит ли вообще. Если это будет непосредственно с вашей заработной платы, вы тогда сможете, соответственно, контролировать эту сумму и вы будете ответственны за ваши перечисленные суммы», - резюмировал Несходовский.

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