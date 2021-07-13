В программе «Суть событий» для канала Знай.ua директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказал, с какими проблемами они сталкиваются при реформировании Пенсионного фонда
Например, одной из проблем эксперт назвал демографическую, ведь количество трудоспособных людей, которые платят взносы в ПФУ, постоянно уменьшается, а количество пенсионеров - наоборот, увеличивается.
«Есть и другие вызовы. В частности, это вопросы трудовой миграции. Очень много людей из Украины едут за границу и не уплачивают страховые взносы. Неуплата ими страховых взносов создает серьезную проблему, так как пенсию они получают потом здесь. Вместе с тем, они не имеют достаточно накопленных сумм, они не обеспечивают нынешнее поколение, кто будет обеспечивать их в будущем?», - говорит Несходовский.
Другим важным фактором эксперт отмечает вопрос теневой экономики, который на сегодняшний день, по словам Несходовского, является фактом. Он пояснил, что очень много людей полностью или частично получают неофициальную зарплату и не платят страховые взносы.
«Опять же, это создает проблемы для Пенсионного фонда. Поэтому в совокупности такие вызовы делают необходимости принять такие решения, когда, во-первых, мы сбалансируем наш Пенсионный фонд, когда средств, которые платит человек, будет достаточно для того, чтобы и пенсионер в будущем получал надлежащую пенсию, и его родители сейчас получали такую пенсию, которая бы обеспечила для этих людей достойную жизнь», - считает Несходовский.
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