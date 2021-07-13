Украина не колония, потому что в колониях создавались современные города, поселения, железные дороги, разве у нас такое делают сейчас? На этот вопрос постарался ответить публичный деятель Андрей Пелюховский в программе «Субъективно» на YouTube .

«На сегодняшний день в Украине понятие экономики отсутствует, производство уничтожается, люди сокращаются, а серьезные стратегические предприятия передаются нерезидентам, рынок земли уже вступил в силу, но самое главное – у нас нет ни развития экономики, ни производства. И в такой стране становится все больше нищих людей», - сказал он.

Пелюховский сказал, что встает вопрос, а не связанно ли это все с принятием лоббистских законов о легализации игрального бизнеса, легализации каннабиса, который скорее всего выйдет на черный рынок, и легализации проституции.

«И законопроект о легализации проституции уже готов, и я уверен, что в сентябре он будет принят. И возникает вопрос, а кто в нищей стране при развале экономики и производства будет пользоваться этими услугами? Прекрасно понимая, что даже построить казино это огромная затратная финансовая составляющая, то есть естественно любой, кто будет создавать игровые точки казино, он как минимум понимает, что он должен заработать», - рассказал он.

Пелюховский сообщил, что естественно борделями и игровыми точками будут пользоваться в колонии, то есть нас готовят к рабству на своей земле, а не к тому, чтобы быть собственникам на ней.

«И естественно, к сожалению, в борделях будут работать представительницы прекрасного пола, потому что людям некуда будет идти, ведь ничего не делается, чтобы строить производства и не делаются созидательные процессы», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов эксперта, что Гетманцев повышает налоги для предпринимателей, зато дает льготы игорному бизнесу.