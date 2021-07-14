В новом выпуске программы «Диалоги с Макаренко» народный депутат VIII созыва Виталий Гудзенко рассказал, что инвесторам в Украине вкладывать деньги рискованно.

«Я скажу, что в землю есть смысл вкладывать, но это рискованно, потому что наше законодательство меняется слишком часто, что даже я не могу проследить, что будет дальше. Когда я был в Верховной Раде в Налоговом комитете, я чувствовал, что будут изменения и с ними боролся каждый день, говоря, что не надо уничтожать аграриев. Нет, ввели НДС - это уже сразу минус 20% от дохода аграриев, которые удерживают общество вокруг себя, а это и школы, и садики», - рассказал он.

Гудзенко сказал, что потом еще ввели налог на дивиденды и он тоже был против него, потому что люди уйдут в тень. Когда предприниматели перестали выплачивать дивиденды, подтвердил он, этот налог решили уменьшить, но НДС осталось и если добавить НДС к дивидендам, то получалось 30% налога.

«Я уверен, что сейчас поднятия единого налога вновь увеличит сумму и она уже будет приближаться к налогу на прибыль. Это значит, что аграрии теперь будут зарабатывать меньше, следовательно, меньше будут зарабатывать трактористы, шоферы, комбайнеры. Меньше денег будет инвестироваться в инфраструктуру села и на дороги», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что людей подталкивают к тому, чтобы они продавали свою землю.

Также ранее Романченко рассказывал об альтернативе рынка земли - земельный банк.



