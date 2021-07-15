Политолог Михаил Чаплыга в собственной программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал, как Украина утратила транзитный потенциал. По его словам, сейчас Китай видит в Украине возможности для транзита.

«Китай в Украине интересует в первую очередь транзит. Что такое Балто-Черноморская дуга? Три шлюза на этой дуге: первый шлюз – Балтия, второй – Беларусь и третий – Украина. Балтию контролируют товарищи с Запада, Беларусь – Россия, а есть Украина, которую контролируют 50\50», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, если бы Украина была чисто прозападной или пророссийской, то тогда бы менялся баланс контроля над этими шлюзами по Балто-Черноморской дуге. Как отметил Чаплыга, кто контролирует два шлюза в этой дуге, тот контролирует всё.

«Чтобы Украина не досталась никому – Украину взорвали. И шёлковый путь «Один пояс – один путь» пошёл через Беларусь. Наш транзитный потенциал был умножен на ноль. У Беларуси всё наладилось», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил эксперт, когда началась в Украине война, то Украина как транзитный шлюз стала невыгодной, поэтому множество проектов нас обошли стороной и закрепились в других странах, например в Беларуси.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о встрече на британском эсминце .