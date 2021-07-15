Политолог Михаил Чаплыга в собственной программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал, как Украина утратила транзитный потенциал. По его словам, сейчас Китай видит в Украине возможности для транзита.
«Китай в Украине интересует в первую очередь транзит. Что такое Балто-Черноморская дуга? Три шлюза на этой дуге: первый шлюз – Балтия, второй – Беларусь и третий – Украина. Балтию контролируют товарищи с Запада, Беларусь – Россия, а есть Украина, которую контролируют 50\50», - отметил Чаплыга.
По словам эксперта, если бы Украина была чисто прозападной или пророссийской, то тогда бы менялся баланс контроля над этими шлюзами по Балто-Черноморской дуге. Как отметил Чаплыга, кто контролирует два шлюза в этой дуге, тот контролирует всё.
«Чтобы Украина не досталась никому – Украину взорвали. И шёлковый путь «Один пояс – один путь» пошёл через Беларусь. Наш транзитный потенциал был умножен на ноль. У Беларуси всё наладилось», - подчеркнул Чаплыга.
Как отметил эксперт, когда началась в Украине война, то Украина как транзитный шлюз стала невыгодной, поэтому множество проектов нас обошли стороной и закрепились в других странах, например в Беларуси.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Кароль в костюме и галстуке "прожгла" взглядом Осадчую: "Ого, как Тина любит Катю"
Звезда "Женского квартала" в мини-юбке растаяла в объятиях "папика": "Обожаю этого мужчину"
Виктория Булитко из "Дизель шоу" сообщила о своем состоянии после вакцинации: "Держитесь"
Поезд "Укрзализныци" загорелся на ходу: огонь увидели из далека, видео ЧП
Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о встрече на британском эсминце.
Также Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал о рисках сотрудничества с Британией.