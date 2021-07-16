Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, когда населению выплатят деньги по субсидиям за май-июнь этого года.

«Хорошая новость: украинцы получат двойные субсидии, когда деньги поступят на банковские счета. До конца текущей недели деньги будут переведены на счета получателей проведения дальнейших выплат. Минсоцполитики Украины направляет 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг», - сообщила Завальнюк.

По ее словам, в ведомстве подчеркнули, что средства перечисляются региональным департаментам соцзащиты населения по заявкам, которые они предоставили. Журналистка отметила, что помощь будет выплачена получателям сразу за два месяца — май и июнь 2021 года.

«В банковские учреждения, как рассказывают в Минсоцполитике, направлено 1,1 млрд гривен для выплаты льгот гражданам на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Средства на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" будут начислены до конца текущей недели», - рассказала Завальнюк.

Она также напомнила, 14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк объяснила, почему повышение прожиточного минимума фактически никак не повлияет на зарплаты и пенсии.

Напомним, для Politeka Пендзин заявил, что Закон о налоговой амнистии позволяет добровольно легализовать средства.



