Вокруг будущего сети автозаправочных комплексов «Глуско» в медиа-пространстве Украины сформировалось два информационных поля. На положительном полюсе — сообщения о переходе АЗС к новым владельцам из структур Государственной нефтяной компании Азербайджана, как о свершившемся факте. На отрицательном — сделки не было и она не состоится, пишет "Голос.ua".

Новым собственником сети АЗС называют недавно зарегистрированную на Кипре компанию Socar New Energy. Актив ГНК Азербайджана (SOCAR) создан исключительно с целью экспорта в Украину из России продуктов переработки нефти. Так в начале июля 2021 года стало известно, что SNE начнет продавать на внутреннем рынке, помимо бензина и дизельного топлива, сжиженный углеводородный газ, произведенный на предприятиях «Роснефти». До конца августа объем поставок СУГ составит 53-60 тыс. т.

В украинских средствах массовой информации сообщается, что прежний владелец 126 заправочных комплексов и 6 нефтяных терминалов Glusco Energy уже полностью уступил свои права Socar New Energy. До конца июля новый собственник должен передать в Антимонопольный комитет Украины положенные по закону документы, чтобы получить разрешение на ведение деятельности. Кроме того, формально одобрить сделку должны антимонопольщики Турции, Грузии и еще некоторых стран.

Информация о состоявшейся сделке идет с азербайджанской стороны. В Украине с одной стороны подтверждают смену собственника сети заправок, а с другой — поговаривают, что Socar New Energy желаемого не добьется.

Официальный Киев продажу-покупку бензоколонок не комментировал. Однако из кулуаров при высоких государственных кабинетах просачиваются слухи, что смене собственников противится сам Президент Украины Владимир Зеленский. Среди возможных сценариев развития событий — затягивание процесса признания сделки, а, как максимум, — власть попросту ее не разрешит.

Запрет на продажу сети АЗС Украине не выгоден по многим причинам. Азербайджан — важный поставщик нефти и продуктов ее переработки в страну и, естественно. Государственная компания SOCAR год за годом стремится расширить свое присутствие на рынке энергоресурсов.

Не сочтет ли руководство, как самой нефтяной компании, так и Азербайджана, действия украинских властей, кто, возможно, не одобряет продажу АЗС, — враждебными, недружественными? Между двумя государствами всегда существовали отличные отношения, азербайджанская сторона поддерживала Украину в непростые для нее годы. Неужели это взаимопонимание будет разрушено из-за чьего-то личного отношения к бизнес-процессу?