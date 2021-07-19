Украинский бизнесмен сирийского происхождения, владелец одной из крупнейших сетевых компаний на рынке фуд-сервиса, человек года в номинации «Лидер ресторанного бизнеса» Усама Кафа в программе «Личность» Сергея Дойко рассказал о своем отношении к налогообложению бизнеса.

«Я работаю в разных странах. Что такое ресторан? Ну, зачем держать столько сотрудников, которые будут контролировать все? Ставьте одну маржу на ресторан! Одну звезду, две звезды, три звезды. И все! Пусть платит бизнес одну фиксированную сумму. Он же не сможет больше заработать. Ну, 100 тысяч гривен, 200 тысяч гривен – видно по ресторану, сколько он может заработать. Пусть будет фиксированная сумма, которую он обязан заплатить, и все!», - советует он.

Он рассказал о французском опыте работы в подобной отрасли.

«Они приходят, оценивают ресторан: «Это двухзвездочный ресторан, он должен платить, например, 300 евро в год». И все. Ты их платишь, и тебя никто не контролирует. Контролируют только органы, в которых ты оформлял документы, санэпидстанция. Например, я против того, чтобы аннулировали санэпидстанции. Сейчас их нет и это неправильно. Надо наоборот контролировать ресторан: чистота, здоровье людей. Это самое главное».

Он отмечает:

«Например, у нас в компании есть своя санитарная служба. Но мне хотелось бы, чтобы был контроль и со стороны государственных органов. Но сегодня санитарно-гигиенические нормы, созданные в 60-х годах, не работают. Их надо обновить. Но мы все равно их придерживается, это наша репутация, в конце концов».

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