Почему реформы безрезультативны, а безработица в Украине только растет? Подробнее об этом рассказал эксперт по социальной политике Андрей Павловский в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

По мнению гостя программы, никакие реформы не дадут желаемых результатов, если экономика и дальше будет падать. Поэтому, говорит он, власть должна все свои усилия сконцентрировать на развитии экономики, создании соответствующих условий, а не на безуспешных пенсионных и медицинских реформах.

Павловский объясняет, что с нынешним состоянием экономики в Украине и непрерывно растет безработица. Чтобы не быть голословным, эксперт подает данные международных организаций: они сообщают о рекордном показателе безработицы в Украине - 10,5%. «Это международная оценка, которая является более точной, чем от наших статистических органов, и я более склонен доверять международным экспертам, чем нашей статистике», - подчеркивает он.

Таким образом, эксперт заключает, что прежде всего стоит поднять реальный сектор экономики, то есть промышленность. «Не продавать ресурсы природные и человеческие за границу, а самим что-то производить, когда делаешь сложную продукцию, то там большая добавленная стоимость, соответственно, и большие прибыли, поэтому больше можно отчислять на социальные программы, пенсии, заработные платы, стипендии», - объясняет Павловский.

Поэтому, говорит эксперт, корень проблем украинцев следует искать именно в экономике, если ее поднять, социальные проблемы исчезнут сами собой.

Как сообщала Politeka, Пелюховский заявил, что с каждым днем все больше и больше безработных людей .