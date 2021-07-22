Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай. ua рассказала о провале пенсионных реформ последних 30 лет в Украине.

«Правительство планирует повысить страховой стаж и ликвидировать льготы при досрочном выходе на пенсию. Миссия МВФ в Украине завершит на текущей неделе свою работу. Фонд поставил перед украинским правительством ряд сложных задач», - говорит Завальнюк.

Она рассказала, что ранее Владимир Гройсман заявлял, что реформа должна выстроить справедливую пенсионную систему, и не может быть такого, что 85% пенсионеров живут на минимальной пенсии. Кроме этого, он уверял, что в среднесрочной перспективе дефицит Пенсионного фонда вместо 140 млрд должен быть равен нулю или же значительно уменьшен и приближаться к нулю, а также реформа должна позволить увеличить гражданам пенсии.

«А по факту, что мы имеем в 2021 году? Индексация пенсий и увеличение минималки на 85 гривен? Серьёзно? Дожить до выхода на пенсию становится с каждым годом все сложнее, а условия выхода на пенсию адские. Постоянные увеличения стажа, поднятия тарифов – за 30 лет власти предприняли несколько попыток провести пенсионную реформу», - заявила Завальнюк.

По ее словам, за последние 30 лет все представители властей вместо того, чтобы работать над развитием экономики, повышать рождаемость в стране, развивать малый, средний, крупный бизнес, пытались сэкономить за счет пенсионеров.

«Власти рассматривали саму структуру ПФУ как черную дыру, которая требует постоянных вливаний. О том, что Пенсионный фонд может работать, никто даже не подумал, вот в чем проблема. И это главная причина того, что мы имеем сейчас», - считает журналистка.

Ранее Politeka сообщала, что Павловский рассказал о преимуществах привилегированных категорий пенсионеров.