Государственный бюджет Украины не предусматривает никаких средств на то, чтобы покупать импортный газ. Политолог Руслан Бизяев прокомментировал эту ситуацию в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Бизяев объясняет, что на покупку газа сейчас просто нет средств, но он все равно нужен. По его словам, все были очень обнадеженными, мол, можно будет забить газовые хранилища по 300-280 под август-сентябрь. «Весной все почему-то думали, что повторится ситуация весны прошлого года, когда цены на газ достигли исторических минимумов», - отмечает он и добавляет, что ничего из этого не сбылось.

В общем, говорит эксперт, труднее всего придется Польше и Украине. Чтобы не быть голословным, он ссылается на совместное заявление МИД: именно политическая составляющая больше всего ударит по этим двум государствам. «После того, как Германия становится вторым после Турции газовым хабом — все разговоры о том, что каким-то образом можно дальше будет петлять — становятся предметом фантастики», - рассуждает гость программы.

Тем не менее, подчеркивает политолог, нужно искать выход и в частности Украина надеется на снижение цен на газ из-за начала выборов в Германии. Попутно Бизяев добавляет, что Германия должна дать 178 миллионов евро, а остальные - надо искать самостоятельно.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, чего ожидать после запуска «Северного потока-2».

Также Politeka писала о том, что Бизяев сравнил Минские соглашения с Гордиевым узлом: развязать или разрубить.