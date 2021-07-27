Украине нужно думать о возможных юридических претензиях к ЕС. Так заявил политолог Руслан Бортник в своем блоге и рассказал, что способно обеспечить энергонезависимость Украины и какими должны быть дальнейшие действия украинских властей в отношении этого вопроса.

«Я считаю, что сейчас необходимо договариваться с западными партнерами о финансовой помощи и изыскивать внутренние ресурсы для развития собственной добычи газа и угля. Нужно дальше работать над энергоэффективностью, думать о возможных юридических претензиях к ЕС, ведь у нас соглашение об ассоциации», - заявил Бортник.

По его мнению, отказ от угля и зеленая энергетика не спасут нашу экономику, мы большая страна с останками индустрии, поэтому нам необходимы огромные энергетические ресурсы. Политолог считает, что Украине сегодня нельзя заниматься популизмом в этой части или быть участником каких-то больших чужих сделок.

«Сегодня необходимо серьезно садиться за стол и искать частные, иностранные инвестиции, инвестиции государств, для того чтобы развивать национальную добычу газа и добычу угля», - считает Бортник.

Он уверен, что только это способно обеспечить энергонезависимость Украины и решить наши проблемы. В то же время, отмечает политолог, западные партнеры фактически добивают нас, предлагая закрывать угольные шахты и не предлагая нам помощь для развития национальной добычи.

Ранее Politeka сообщала, что Чалый объяснил, почему Украина подписала Меморандум о ядерном разоружении.