Экономист Виктор Скаршевский в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, как новый суперцикл может сказаться на экономике Украины.

“В этом году сырьевые цены продолжают расти. Я бы не утверждал, что в мире будет какой-то глобальный суперцикл сырьевой. Опять же, что считать суперциклом. Последний считается, что был с 1996 по 2008 год. До мирового финансового кризиса”, - сказал Скаршевский.

Он отметил, что предыдущий суперцикл был за счет Китая, и сейчас цены на сырье поднялись из-за Китая, а также из-за того, что в мире напечатали много денег.

“Но для Украины вот эти все суперциклы означают суперпадение потом… Нам везет. Для нашей примитивизирующей структуры экономики цены растут на сырье. Ничего не происходит с промышленностью, с добавленной стоимостью, с высокотехнологическими производствами. Мы не пользуемся этим временем стабильности и устойчивости украинской экономики для того, чтобы инвестировать, модернизироваться, и находить новые рынки сбыта”, - добавил Виктор Скаршевский.

Он отметил, что в предыдущий суперцикл Украина просто потеряла время, а уже в 2009 году она упала на 15%, что было мировым антирекордом.

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