Экономист Виктор Скаршевский в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» предупредил о повышении цен на тепло.

«В прошлом отопительном сезоне фактически не поднялись цены на тепло в отопительный сезон. Так вот сейчас они поднимутся. Потому что правительство уже приняло соответствующее постановление, и с мая этого года отменяется режим спецобязательств по газу для «Теплокоммунэнерго». Теперь они должны будут, образно говоря, покупать газ с рынка. А это где-то раза в 2 выше будет, чем та стоимость газа, которая заложена в тарифе на тепло», - говорит эксперт.

Он напомнил, что стоимость газа в тарифе на тепло составляет 70-80% от всего тарифа.

«То есть если газ дорожает в два раза, то в среднем подорожает и тепло. И с учетом того, что расходы на тепло в отопительный сезон самые большие в структуре расходов на жилищно-коммунальные услуги, это означает, что резко повысятся расходы граждан в этом отопительном сезоне в отличие от прошлого», - сказал Скаршевский.

По его словам, украинская власть усложняет доступ к субсидиям тем категориям граждан, которые в них нуждаются. Экономист отмечает, что за последние 3 месяца субсидии почти не выплачиваются, но за 2-3 месяца их должны выплатить.

«Почему я об этом вспомнил… Это как один из индикаторов развала госуправления – даже не могут наладить простые вещи по выплате субсидий. Слава Богу, что сейчас межотопительный сезон, и сами по себе суммы субсидий не такие большие, люди еще кое-как могут перебиться… Но это не очень хороший индикатор с точки зрения наступающего с октября отопительного сезона», - резюмировал эксперт.

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