Доктор исторических наук, профессор Сергей Корновенко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, что является главным в развитии страны. По его мнению, развитие сельского хозяйства может построить успешную Украину.
«Рынок земли – это возможность. И каждый из нас этой возможностью пользуется по своему усмотрению. Так же как рынок земли и аграрная политика взаимосвязаны, так и административно-территориальная реформа взаимосвязана с аграрной. Мы живем в стране и говорим о государственном урегулировании», - отметил Корновенко.
По словам эксперта, инструментом государственного урегулирования является административное урегулирование. Как отметил эксперт, мы одновременно имеем ОТГ и ОГА, поэтому это нормально, что иногда между ними нет компромисса.
«Здесь затруднено еще несовершенством земельного кадастра. Поэтому завершение совершенствования земельного кадастра, административно-территориальной реформы, продолжение аграрной политики в духе аграризма – это те факторы, которые в конечном этапе дадут нам успешную Украину», - подчеркнул Корновенко.
По мнению профессора, аграрная политика – это компонент внутренней политики государства, поэтому он должен отвечать интересам государства, а активным субъектом государства является сельскохозяйственный производитель. По словам Корновенко, на этапе развития сельскохозяйственные производители должны иметь полную поддержку от государства.
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«Политика государственного протекционизма на первоначальном этапе должна доминировать. Мы не должны допускать такое явление, которое мы имели в промышленности, когда первичный этап накопления капиталов привел к неравномерному развитию промышленности и привел ко всем негативным явлениям, о которых мы сегодня говорим», - сказал Корновенко.
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