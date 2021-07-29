Доктор исторических наук, профессор Сергей Корновенко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, что является главным в развитии страны. По его мнению, развитие сельского хозяйства может построить успешную Украину.

«Рынок земли – это возможность. И каждый из нас этой возможностью пользуется по своему усмотрению. Так же как рынок земли и аграрная политика взаимосвязаны, так и административно-территориальная реформа взаимосвязана с аграрной. Мы живем в стране и говорим о государственном урегулировании», - отметил Корновенко.

По словам эксперта, инструментом государственного урегулирования является административное урегулирование. Как отметил эксперт, мы одновременно имеем ОТГ и ОГА, поэтому это нормально, что иногда между ними нет компромисса.

«Здесь затруднено еще несовершенством земельного кадастра. Поэтому завершение совершенствования земельного кадастра, административно-территориальной реформы, продолжение аграрной политики в духе аграризма – это те факторы, которые в конечном этапе дадут нам успешную Украину», - подчеркнул Корновенко.

По мнению профессора, аграрная политика – это компонент внутренней политики государства, поэтому он должен отвечать интересам государства, а активным субъектом государства является сельскохозяйственный производитель. По словам Корновенко, на этапе развития сельскохозяйственные производители должны иметь полную поддержку от государства.

«Политика государственного протекционизма на первоначальном этапе должна доминировать. Мы не должны допускать такое явление, которое мы имели в промышленности, когда первичный этап накопления капиталов привел к неравномерному развитию промышленности и привел ко всем негативным явлениям, о которых мы сегодня говорим», - сказал Корновенко.

Как сообщала Politeka, Михеев рассказал, в чем украинцы лучше .