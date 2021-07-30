Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как поменяются нормы для выплаты субсидий, и владельцы жилья сверх какой квадратуры не смогут получить помощь от государства.

«Кроме повышения тарифов, в том числе и на свет, в Минсоцполитики к осени приготовили для населения очередной неприятный сюрприз. Получать субсидию украинцы будут по новым соцнормам. Теперь мы будем доплачивать за избыточную площадь», - рассказала Завальнюк.

Она объяснила, что власти вполовину уменьшат нормы потребления коммуналки, а за ними снизится и размер субсидии. По словам журналистки, Минсоцполитики предложило снизить на 50% социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые рассчитывается размер субсидии.

Завальнюк напомнила, что, начиная с весны 2020-го соцнормы – предельная площадь квартиры, месячное потребление энергоресурсов и т.д. – были увеличены на 50% по причине введения карантина.

«Сейчас, в преддверии отопительного сезона и третей волны локдауна в стране, о которой говорят на всех каналах, эксперты в Минсоц решили, что такие послабления больше неактуальны. По их мнению, ситуация значительно улучшилась», - говорит журналистка.

По ее словам, теперь размер скидки определяется как разница между суммой всех ЖКУ за месяц и обязательным месячным платежом конкретного домохозяйства. Она также сообщила формулу, по которой можно приблизительно рассчитать скидку.

«Среднемесячный доход домохозяйства на каждого члена семьи (к примеру, в семье из 4-х человек, получающей в месяц 20 тыс. грн., на одного человека приходится 5 тыс. грн.) необходимо поделить на прожиточный минимум (2189 грн с 1 декабря 2020 года). Полученную сумму поделить на 2 и умножить на 15%», - рассказала Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк заявила, что Украина столкнулась с угрозой отключений потребителей от электроэнергии.