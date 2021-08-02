В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат по недвижимости юридической компании «Наказ» Наталья Чацкис объяснила актуальность налога на роскошь, согласно которому, квадратура квартиры свыше 60 м² облагается налогом на роскошь. Юристка добавила, что для дома эта граница составляет 120 м².

По ее словам, это совсем не новый налог: он существует с 2013 года, а платят его люди примерно с 2014-2015 годов. Адвокат объяснила, что сейчас про него активно говорят, потому что платежки рассылают до 1 июля, поэтому сейчас он особенно актуален. Чацкис также рассказала, почему многие не знали про этот налог.

«В Украине существует единый реестр недвижимости, и налоговая берет информацию оттуда. А этот реестр существует тоже примерно с 2013 года. Соответственно, если у вас была квартира с 90-х годов, ее нет в реестре, налоговая ее не видит и не пришлет вам квитанцию», - говорит юристка.

Чацкис объяснила, что только с течением времени, когда все больше и больше наполнялся реестр, все большему количеству людей начала приходить эта платежка, и, соответственно, люди думают, что это какое-то нововведение. Она также отметила, что налог действует и в городах, и за их пределами.

«Этот налог местный и процент налога на роскошь устанавливает каждая местная рада. Соответственно в Киеве это будет одна сумма, в Одессе - совершенно другая. Но есть верхняя граница — это 1,5% за квадратный метр от минимальной зарплаты, установленной на 1 января», - рассказала Чацкис.

Кроме этого, она рассказала, что налог платится за прошлый год, то есть сейчас приходят платежки за 2020 год. Поэтому для расчета верхней границы налога нужно взять значение минимальной зарплаты, установленной на январь 2020 года и высчитать от него 1,5%.

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