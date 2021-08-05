Экономист Виктор Скаршевский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, каких тарифов на электроэнергию ожидать украинцам.

«Правительство само до конца еще не решило, каким образом они будут повышать тарифы и какую систему они будут в конечном итоге запускать. Еще до заседания Совета нацбезопасности (где-то 2-3 недели назад) была информация, что тариф для первых 100 кВт может даже сделают 1,20 грн – даже немножко ниже, чем есть сейчас. Но после того, как Данилов сказал, что ни в коем случае не будет повышаться для уязвимых слоев… Я так понимаю, они все-таки имеют в виду до 100 кВт/ч», - говорит эксперт.

По его словам, в таком случае для 40% населения все останется как есть, но остальные 60% будут платить намного больше – в среднем в полтора-два раза.

«Мне не нравится сам по себе подход чисто с экономической точки зрения – до 100, больше 100… Потому что это очень условное разделение. Должно быть следующим образом: должен быть тариф для населения либо цена на электроэнергию для населения. И тех, кто не может платить, должны обеспечить субсидиями. Все должно зависеть от дохода, а не от количества потребленного. Потому что это очень условный и натянутый показатель благосостояния либо не благосостояния», - сказал Скаршевский.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что в этом отопительном сезоне расходы украинцев резко повысятся.

Также Politeka писала, что Скаршевский рассказал, что для Украины может значить новый суперцикл.