В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» экономист Виктор Скаршевский рассказал, что сейчас наша газотранспортная система загружена на 20%-25% от своей мощности.

«После 2025 года могут возникнуть проблемы с нашей газотранспортной системой, если украинская сторона ничего не будет предпринимать для того, чтобы заполнить ее нашим украинским газом. А для этого нам необходимо увеличить добычу украинского природного газа, а она падает с 2017 года, потому что не происходят инвестиции и не расширяется добыча нашего газа», - сообщил он.

Скаршевский сказал, что существует нюанс, для того чтобы бесперебойно технически доставлять газ при более низких давлениях конечному потребителю, нужно модернизировать украинскую газотранспортную систему. Для этого не надо просить денег, считает он, потому что есть возможность сделать это своими силами за деньги, которые откладываются на модернизацию газотранспортной системы.

«Но из запланированных денег на модернизацию нашей ГТС было израсходовано всего-навсего 37% от плана. То есть получается, что деньги есть, но они не расходуются. Выходит, что мы сами не готовимся к низким давлениям в нашей ГТС. Я считаю, что нужно убрать политику с точки зрения модернизации ГТС, добычи газа, иначе мы будем все время задним числом говорить, что можно было подготовиться, но мы этого не сделали», - резюмировал он.

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