Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие этапы повышения пенсий запланировано правительством в 2021 году.

Она рассказала, что Минсоцполитики планирует несколько этапов повышения пенсий. Так, 1 сентября произойдет перерасчет выплат для пострадавших на производстве, который коснется 200 000 человек, средний размер повышения – 430 грн. Далее, по словам Завальнюк, 1 октября планируют доплату 400 грн пенсионерам категории 75-80 лет, 1 декабря минимальная пенсия увеличится до 2600, а 1 января 2022 планируют повышение пенсий на 40% для 30 000 инвалидов ЧАЭС. Для этого, добавила журналистка, нужно принятие соответствующего законопроекта во втором чтении.

«Также Кабмин планирует вернуть фиксированную дату ежегодной индексации. Ранее эта дата была 1 марта, но от этой практики отказались после реформ 2017 года. С 2022 года автоматическая индексация будет проходить 1 сентября. Также Минсоцполитики считает необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий», - отметила Завальнюк.

Журналистка также рассказала о заявлении министра соцполитики, в котором она утверждает, что они увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектах в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии.

«Будет ли эта модель работать, мы увидим уже в ближайшие годи, а на сегодняшний день средняя пенсия выросла на 54 грн. Но большинство пенсионеров получает меньше 2500 грн в месяц», - добавила Завальнюк.

Как сообщал Знай.ua, Павловский объяснил, как решить проблему с субсидиями на коммунальные услуги.

Кроме этого, Знай.ua сообщал, что эксперт предсказал кризис в отопительный сезон: платежки за тепло могут вырасти на 40-70%.



