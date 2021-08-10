Экономический эксперт Андрей Новак в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, куда пойдут 2,7 млрд долларов, которые МВФ выделил Украине.

«Для экономики, для финансов абсолютно неважно, под какую дату поступил транш. Для экономики важен график долговых выплат. Вот у нас график долговых выплат – большие выплаты начинаются с сентября месяца. Если взять год финансовый, то в 2021 году у нас наибольшие выплаты начинаются с сентября месяца. Если к этому сентябрю месяцу нам поступает этот транш – это облегчит государственные финансы», - говорит эксперт.

По его словам, по меньшей мере половина этой суммы пойдет на обслуживание госдолга, а вторая половина – на пополнение золотовалютных резервов НБУ.

«Но, возможно, доля на обслуживание долга будет идти намного больше. То есть условно с 2,7 млрд, я уверен, не менее 1,5 млрд пойдет просто на обслуживание предыдущих долгов», - сказал Новак.

Он отмечает, что этот транш МВФ – это не подарок.

«Никаких подарков в экономике нет. Даже если это подается как одноразовая безвозвратная помощь, потом при продолжении сотрудничества с МВФ нам эту помощь якобы бесплатную, якобы безвозвратную все равно учтут в следующих наших программах. Следующие программы с МВФ Украину все равно ждут, нам без них не обойтись», - утверждает эксперт.

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