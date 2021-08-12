В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» экономист Виктор Скаршевский рассказал, как нужно трансформироваться экономике Украины, чтобы перестать зависеть от внешних займов.
«Если внешние займы идут на инвестиционные проекты, то они в конечном итоге дают отдачу, тогда почему бы их не брать. Они приносят пользу экономике, и мы еще на этом и зарабатываем. Но у нас, к сожалению, ситуация такая, что мы их просто проедаем, Украина использует займы на погашение предыдущих долгов или на социальные функции. То есть мы эти займы один раз потратили и никакой пользы для экономики они не принесли», - подчеркнул он.
Скаршевский сказал, что такие займы нужно переориентировать на инвестиционные проекты, чтобы у них была целевая привязка, а не просто финансирование дефицита бюджета. Украине необходимо начать менять акценты, считает он, с внешних кредитов на прямые иностранные инвестиции, но это не так просто сделать, потому что нужно создавать условия для инвесторов.
«Чтобы инвесторы вкладывали в Украину инвестиции, нам нужно создавать индустриальные парки. Нам нужно менять структуру экономики, которая не меняется за один день. А за годы независимости Украина превратилась в аграрно-сырьевую страну и мощными темпами у нас произошла деиндустриализация. Мы продаем сырье, а покупаем готовый продукт, продаем дешево, а покупаем дорого. Именно поэтому мы все время обращаемся за займами. Украине надо строить заводы, привлекать инвесторов и на этом зарабатывать миллионы долларов», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что наблюдается благоприятная конъюнктура на внешних рынках на наш сырьевой экспорт.
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Также ранее для Politeka Куса заявлял, что Батумский саммит разоблачил проблемы внешней политики Украины.