В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» экономист Виктор Скаршевский рассказал, как нужно трансформироваться экономике Украины, чтобы перестать зависеть от внешних займов.

«Если внешние займы идут на инвестиционные проекты, то они в конечном итоге дают отдачу, тогда почему бы их не брать. Они приносят пользу экономике, и мы еще на этом и зарабатываем. Но у нас, к сожалению, ситуация такая, что мы их просто проедаем, Украина использует займы на погашение предыдущих долгов или на социальные функции. То есть мы эти займы один раз потратили и никакой пользы для экономики они не принесли», - подчеркнул он.

Скаршевский сказал, что такие займы нужно переориентировать на инвестиционные проекты, чтобы у них была целевая привязка, а не просто финансирование дефицита бюджета. Украине необходимо начать менять акценты, считает он, с внешних кредитов на прямые иностранные инвестиции, но это не так просто сделать, потому что нужно создавать условия для инвесторов.

«Чтобы инвесторы вкладывали в Украину инвестиции, нам нужно создавать индустриальные парки. Нам нужно менять структуру экономики, которая не меняется за один день. А за годы независимости Украина превратилась в аграрно-сырьевую страну и мощными темпами у нас произошла деиндустриализация. Мы продаем сырье, а покупаем готовый продукт, продаем дешево, а покупаем дорого. Именно поэтому мы все время обращаемся за займами. Украине надо строить заводы, привлекать инвесторов и на этом зарабатывать миллионы долларов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что наблюдается благоприятная конъюнктура на внешних рынках на наш сырьевой экспорт.

Также ранее для Politeka Куса заявлял, что Батумский саммит разоблачил проблемы внешней политики Украины.