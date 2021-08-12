Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о самых актуальных вопросах в пенсионной сфере, изменения по которых обсуждаются властями, в частности о переходе к накопительной системе пенсий и страхового стажа для неофициально трудоустроенных украинцев
«По факту наша солидарная система изначально являлось накопительной. Люди, работая официально, делали регулярные пенсионные отчисления в течение многих десятилетий, месяц за месяцем. В результате, выйдя на пенсию, они имеют право на получение выплат из того фонда, в котором аккумулировались многие годы их деньги. Разве это не накопительная система?», - считает Завальнюк.
При этом, отметила журналистка, нам уже не первый год «вливают» в уши историю об обязательной второй вертикали и накопительной системе. Она также рассказала, что, по словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, мы все же можем двигаться к накопительной пенсионной системе, но не второго уровня, что называется государственной пенсионной системой, а к частной.
Кроме этого, журналистка коснулась вопроса теневого рынка и тех, кому удалось найти хотя бы неофициальную работу.
«У них сейчас есть работа за, честно говоря, небольшие деньги, все мы знаем какие зарплаты в Украине. Но нет возможности официально стать пенсионером. Какова идея? Страховой стаж предложили засчитывать даже тем, кто трудится в теневом секторе экономики», - заявила Завальнюк.
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Она объяснила, что украинцам, которые работают в теневом секторе экономики и не трудоустроены официально, могут дать право на начисление страхового стажа – этот стаж необходим для получения пенсии. Но для этого, отметила Завальнюк, необходимо изменить ряд законодательных норм, чтобы такая система заработала.
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