Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий для канала Знай.ua рассказала, кто сможет получить в следующем году субсидию автоматически без повторной подачи документов, а также заявила о нехватке у государства средств на нее.

«Недавно были опубликованы цифры жилищных субсидий за май-июнь 2021 года. Сумма установлена, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления», - говорит Завальнюк.

По ее словам, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц. Журналистка акцентировала, что это средний показатель – кому-то начислили меньше, а кому-то – больше.

«Также в министерстве напомнили, что согласно принятого правительством решения переназначение субсидии на следующий год тем домохозяйствам, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов, осуществляется автоматически, то есть без обращения с учетом данных Минфина по результатам верификации данных на соответствие условиям предоставления субсидии», - рассказала Завальнюк.

Она добавила, что исключения составляют около 15% получателей, которым для получения субсидии на следующий период необходимо подать новый пакет документов. По словам журналистки, это домохозяйства, которым жилищная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме или была назначена по фактическому месту жительства лиц, также субсидия арендаторам жилых помещений, внутренне перемещенным лицам, а также, если субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении либо не проживают по месту регистрации.

«Но все мы понимаем, что в нашем государстве есть большие проблемы с экономикой. Соответственно, заявление министра финансов только констатировало данный факт. Министр финансов сообщил, что в Украине средств на субсидии хватит до ноября 2021 года. Сейчас чиновники профильных министерств решают, нужно ли привлекать дополнительное финансирование», - отметила Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, какие этапы повышения пенсий запланировано правительством в 2021 году.

Также Politeka писала о том, что Павловский объяснил, как теперь будут начисляться субсидии и что изменилось.