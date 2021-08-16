В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал про возможный экономический путь Украины по сценарию Аргентины

«Украину часто пугают Аргентиной в контексте дефолта, что если мы будем жестко разговаривать с нашими кредиторами и проявлять субъектную позицию, то у нас будет как в Аргентине. Но если мы посмотрим, то внутренний валовый продукт аргентинской экономики составляет на сегодняшний день примерно 500 миллиардов долларов в зависимости от курса песо, который может колебаться», - рассказал он.

Кущ сказал, что тем не менее это в несколько раз больше, чем внутренний валовый продукт в Украине. ВВП Аргентины сопоставимо с ВВП Польши, подтвердил он, то есть это примерно равные по экономическому потенциалу страны при практически идентичной численности населения.

«Аргентина входит в Большую двадцатку и проводит заседания Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, а Украина, к сожалению, в Большую двадцатку не входит. Поэтому тут сравнения идут не в нашу пользу. Аргентина, кроме развитого аграрного сектора, имеет еще и мощную промышленность, в том числе и науку. Поэтому попытки запугивания Аргентиной и дефолтом являются абсолютно не состоятельными», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что план Маршалла был больше планом по восстановлению послевоенной американской экономики.

Также ранее для Politeka Кущ рассказывал, что экономика Украины, которая будет расти на 10% или на 12% в год, на Западе совершенно никому не нужна.