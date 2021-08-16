В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал про возможный экономический путь Украины по сценарию Аргентины
«Украину часто пугают Аргентиной в контексте дефолта, что если мы будем жестко разговаривать с нашими кредиторами и проявлять субъектную позицию, то у нас будет как в Аргентине. Но если мы посмотрим, то внутренний валовый продукт аргентинской экономики составляет на сегодняшний день примерно 500 миллиардов долларов в зависимости от курса песо, который может колебаться», - рассказал он.
Кущ сказал, что тем не менее это в несколько раз больше, чем внутренний валовый продукт в Украине. ВВП Аргентины сопоставимо с ВВП Польши, подтвердил он, то есть это примерно равные по экономическому потенциалу страны при практически идентичной численности населения.
«Аргентина входит в Большую двадцатку и проводит заседания Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, а Украина, к сожалению, в Большую двадцатку не входит. Поэтому тут сравнения идут не в нашу пользу. Аргентина, кроме развитого аграрного сектора, имеет еще и мощную промышленность, в том числе и науку. Поэтому попытки запугивания Аргентиной и дефолтом являются абсолютно не состоятельными», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что план Маршалла был больше планом по восстановлению послевоенной американской экономики.
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Также ранее для Politeka Кущ рассказывал, что экономика Украины, которая будет расти на 10% или на 12% в год, на Западе совершенно никому не нужна.