Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие дополнительные выплаты к пенсиям планирует Министерство социальной политики в следующем году и для кого они будут предусмотрены.

«Минсоцполитики планирует доплаты к пенсии для 70-летних. Министерство социальной политики планирует расширить программу адресных доплат к стандартным пенсионным выплатам на пенсионеров возрастной категории 70-75 лет», - говорит Завальнюк.

По ее словам, дополнительные выплаты начнутся в 2022 году при условии, что соответствующее финансирование будет предусмотрено госбюджетом-2022. Верховная Рада начнет работу над документом уже в сентябре, добавила журналистка, и завершит предположительно в ноябре 2021.

Завальнюк отметила, что министр социальной политики назвала программу адресных доплат эффективным инструментом снижения уровня бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда. Журналистка также сообщила, что эти меры совокупно повысят доходы 2,4 млн пенсионеров, а в случае включения в программу пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет повышен доходы дополнительно 1,5 млн пенсионерам.

«Кроме этого, Минсоцполитики планирует «пенсионные» предложения к госбюджету: повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС; индексация с 1 марта пенсий для 10 млн пенсионеров, а также выплат для граждан старше 80 лет и пенсионеров возрастной категории 75-80 лет; перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы», - рассказала Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, какие этапы повышения пенсий запланировано правительством в 2021 году.

Также Politeka писала о том, что Павловский объяснил, как теперь будут начисляться субсидии и что изменилось.



