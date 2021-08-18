Финансист Сергей Фурса в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о доходах населения. По словам эксперта, доходы населения растут быстрее, чем инфляция.
«Единственный способ, чтобы доходы росли – инвестиции. Инвестиции приходят в экономику, экономика начинает расти, «бах!» – и у вас растут доходы. У нас сейчас самая высокая средняя зарплата за всю историю Украины», - отметил Фурса.
По словам эксперта, можно говорить, что рост средней зарплаты это не показатель улучшения качества жизни, но средняя зарплата сильно выросла и сейчас она составляет 500 долларов.
«Реально доходы населения продолжают расти. Доходы растут быстрее, чем инфляция. Даже в этом году у нас высокая инфляция (10%) и всё равно реальные доходы растут быстрее, чем инфляция», - сказал эксперт.
Как отметил финансист, он говорит только о белых доходах, но, по его словам, в теневом секторе зарплаты ещё выше.
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Как сообщала Politeka, Фурса заявил, что МВФ обратит внимание на реформу рынка электроэнергии и тарифы на электроэнергию.
Также Politeka публиковала заявление Фурсы: Богатые не должны получать от государства электроэнергию по льготной цене.