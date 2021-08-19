Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, почему заявленное властями снижение цен на электроэнергию не будет реально ощущаться людьми из-за повышения тарифов для предприятий.
«Многие эксперты утверждают, что реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет. От градации тарифов внезапно отказались и начали обсуждать снижение тарифа до 1,44 грн за кВт/час для всех категорий граждан», - говорит Завальнюк.
Она объяснила, как будет функционировать рынок до конца этого года. По словам журналистки, «Энергоатом» будет обязан продавать ток для нужд населения по фиксированной стоимости – 15 коп за кВт/час, а «Укргидроэнерго» – по 1 коп за кВт/час, а дальше будут добавляться расходы на транспортировку и получится конечная цена, которая будет разная для потребителей в разных областях.
«Разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом будут компенсировать облэнерго. Мы уже говорили, что с 1 января поднимутся пенсии. Еще будет пересмотрен прожиточный минимум и поднимется минимальная зарплата. Все эти изменяя в комплексе коснутся и тарифов. Ведь платежеспособность населения вырастет», - заявила Завальнюк.
Она отметила, что для населения идея со снижением тарифов выглядит очень привлекательно и, если постановление утвердят, этой зимой граждане действительно заплатят меньше. К тому же, добавила журналистка, вероятно, удастся избежать формирования новой задолженности по коммунальным платежам.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Жена продюсера Квартал 95 смутила беременную Осадчую глубиной своего выреза: "Глаз не оторвать"
Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал"
Олег Винник потерял дар речи перед Поляковой в прозрачной накидке: "Воды несите, жарко стало"
Эктора Хименеса-Браво экстренно эвакуировали со съемочной площадки: первые подробности ЧП
«Население потребляет лишь 30% выработанного тока, все остальное идет на промышленность, в том числе и на коммунальные предприятия. Ранее низкие цены на ток для частных потребителей компенсировались высокими ценами для промышленности. Потому есть опасения, что и сейчас с падением цен для населения тарифы для промышленности могут дополнительно вырасти. Стоимость тарифов на электроэнергию являются частью стоимости товаров потребления. И при поднятии тарифа для предприятий платить все равно будем мы, потребители», - рассказала Завальнюк.
Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, сможет ли власть врать о газе в новом политическом сезоне.
Также Politeka писала о том, что Гадюкин назвал покупку газа в России давлением и шантажом.