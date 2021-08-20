В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак оценил эффективность работы кредитной программы «5-7-9» в Украине

По словам Новака, кредиты «5-7-9» работают не для всех, а только для тех, кому удалось их получить в тяжелых условиях. Кроме этого, он советует посмотреть на объем кредитной программы, который составляет 54 миллиарда гривен. «Это бюджетные средства, а не деньги самих банков. А расходная часть государственного бюджета – один триллион 300 миллиардов. Так что программа «5-7-9» для государства – это капля в море», - подчеркивает гость программы.

В то же время он отмечает, что разница между рыночным уровнем и величиной процента банкам компенсируется из бюджета, а его наполняют налогоплательщики, то есть простые украинцы. «Поэтому за счёт наших налогов тем предпринимателям, которым удалось пройти жёсткий отбор, компенсируют разницу между рыночной и льготной ставкой», - объясняет Новак.

Попутно он рассказывает, как делают повсеместно в мире: просто обнуляют ставку, а процент устанавливают ниже. В таком случае, говорит Новак, более дешевыми кредитами смогли бы воспользоваться все предприниматели, а не только некоторые. «Но в Нацбанке прекрасно понимают, что делают. Действия Нацбанка – это сознательная политика, а не «невидимая рука рынка», - убежден он.

Как сообщала Politeka, Новак объяснил, зачем власть сначала повысила, а затем снизила тарифы.

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