Украинцы так и не поняли за 30 лет, что независимость можно обрести почти даром, а самостоятельность можно только создать своими руками. И этот замысел быть самостоятельным остался до конца не осознанным и не реализованным. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал руководитель Strategic Group: Sofia, экс-директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Сможем мы стать самостоятельными – есть будущее у украинского общества, у украинского государства. Если оно окажется несостоятельным быть самостоятельным – то будущий мир не предполагает таких периферийных, ограниченных государств. Мир, который открывается перед нами в ХХI веке, будет еще более жесток. Может быть, это не будет жестокость ХХ века, который назвали «Кровавым столетием». Но он будет жесток в том плане, что будет ломать амбиции и замыслы, если субъекты несостоятельны», - говорит он.

Во-первых, это мир интеграции. Во-вторых, это мир больших прожектов, когда объединяются даже не отдельные государства и блоки, а целые антропообразования, возникают мега-образования, многоэтничные, многокультурные.

«Создается своеобразная глобальная матрешка. И в этой матрешке смогут занять свое место только те народы и их политические образования, которые самостоятельны. Самостоятельность – это способность создать такие экономические и общественные институты, которые сами по себе востребованы и неконфликтны в мировой системе, и которые занимают место, обеспечивающее достаточно прибыли, обеспечивающие привлекательность жизни в этой стране, толерантность общества и, что важно, достоинство. Потому что тема личного достоинства – это тема ХХ века, века просвещенного, века науки, века личности», - отмечает Ермолаев.

Поэтому мы сейчас говорим уже не столько о социальной справедливости, сколько о социальном достоинстве, о реализованности человека своей полноценности, гармоничности жизни в этой стране.

Politeka сообщала высказывание Ермолаева, что мир будет иерархизироваться на самостоятельных и на тех, кто будет вечно ведомым и той самой глиной, гумусом для других.