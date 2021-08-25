Политтехнолог Валентин Гладких в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, почему происходит трудовая миграция. По его словам, мы, когда рассматриваем проблемы Украины, не учитываем мировые тенденции: высокоразвитые страны имеют схожие проблемы.
«Основная причина – это глобализация. Мы, когда говорим о трудовой миграции, то мы обычно говорим о миграции из Украины и забываем о трудовой миграции в Украину. Также мы забываем, что трудовая миграция есть в тех странах, куда переезжают украинцы. Когда украинцы работают в Польше, надо спросить, а где поляки в этот момент?», - отметил Гладких.
По словам эксперта, трудовая миграция это следствие глобализации. По его словам, в европейских странах также присутствует трудовая миграция: например, поляки выезжают в Великобританию.
«Давайте не будем забывать, что в Испании после кризиса 2008 года количество безработных выпускников высших учебных заведений достигала более 50%. Мы проблемы Украины рассматриваем дискретно, вырвано из общего контекста», - подчеркнул Гладких.
По мнению политтехнолога, если посмотреть на мировые тенденции, то можно увидеть, что даже высокоразвитые государства имеют подобные проблемы.
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