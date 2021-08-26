В новом выпуске программы «Главное» на канале «my.ua» глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал про себестоимость и ценообразование тарифов на электроэнергию.

«Цена на электроэнергию содержит в себе несколько составляющих и в первую очередь это себестоимость производства электроэнергии. А суммарная себестоимость производства электроэнергии - это атомная, гидро, тепловая и возобновляемые источники энергии, этот микс электроэнергии составляет 1 гривну 10 копеек за кВт, не больше. У нас есть стоимость доставки электроэнергии сетями «Укрэнерго», которая составляет около 30 копеек за кВт», - рассказал он.

Попенко сказал, что есть стоимость распределения сетями облэнерго, так называемые «раб-тарифы», которая составляет 1 гривну за кВт тарифа, но ее урезали до 70 копеек за кВт для снижения стоимости электроэнергии для населения. Остаются налоги и небольшая прибыль, сообщил он, и получается, что полная стоимость электроэнергии с НДС составляет 2,20-2,40 грн при сегодняшнем тарифе 1,44-1,68 грн.

«На следующий год мы все равно выйдем на то, что стоимость электроэнергии для определенных слоев населения будет составлять 2,30-3,50 грн за кВт, а может даже и выше для тех, кто потребляет более 3 тысяч кВт за месяц», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кушнирука, что отопление должно быть централизованным, а вот горячую воду нужно получать децентрализовано – через бойлеры.

Также ранее для Politeka Кушнирук рассказывал об электроэнергии: во всех домах нужно менять сети, так как они не соответствуют тому потреблению, которое есть.



